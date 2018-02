¿Qué significa para EEUU desmantelar el CPP?

Desmantelar el CPP Desmantelar el CPP

Por Andrés Tovar

La misión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de desmantelar el Plan de Energía Limpia (CPP, por sus siglas en inglés) de la administración Obama traerá consigo un aluvión

de reacciones y no pocas dudas.

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU, Scott Pruitt, ha comenzado por encargo de Donald Trump el proceso de deshacer la política climática estadounidense de la marquesina de la administración de Obama, el Plan Clean Power Plan (CPP), o Plan de Energía Limpia, cuyo objetivo es la lucha contra el cambio climático

mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de carbono, la fuente más grande en ese país.

Sin embargo, no hay que creer que todo será coser y cantar: Pruitt no puede simplemente ignorar el plan y desmantelarlo, si lo consigue, será un proceso tan cargado como el que dio

a luz a la regla, repleto de comentarios públicos y demandas. Aunque el CPP ni siquiera se ha implementado -ha estado atado en un litigio y no está programado para entrar

en vigencia sino hasta 2022- muchas regiones en EEUU ya están en una trayectoria para cumplir o superar sus objetivos de gases de efecto invernadero con base a los postulados del CPP. Así,

desmantelar el CPP significa perjudica la lucha de EEUU contra el cambio climático, no aflojando los objetivos de reducción de emisiones sino socavando un principio unificador y obstaculizando las ambiciones para mejorar.

El CPP logró, sin oficializarse, convertirse en un faro que indicaba el tono de cómo el CO2 iba a ser regulado, lo que incluso influenció a los mercados energéticos, pues todas las empresas

tenían que estar listas para hacer algo al respecto. Esto, precisamente, es lo que reviste al CPP de su valor: logró que todos aceptaran un marco que distribuye la responsabilidad de reducir las emisiones. La construcción de esa base fue un proceso arduo, lo que obligó incluso a los reguladores de servicios públicos más obstinados en estados pesados de combustibles fósiles como Texas a lidiar con el cambio climático. Perderlo significa comenzar de cero, un gran revés para los esfuerzos por regular las emisiones.

La construcción de esa base fue un proceso arduo, lo que obligó incluso a los reguladores de servicios públicos más obstinados en estados pesados de combustibles fósiles como Texas a lidiar

con el cambio climático. Perderlo significa comenzar de cero, un gran revés para los esfuerzos por regular las emisiones.

Desaliento

De alguna manera, el CPP es análogo al acuerdo climático de París, en el que cada país establece su propio objetivo voluntario y no vinculante. En el tratado climático firmado en la “ciudad luz” se estipula que el objetivo es lograr que todos los países del mundo reconozcan que el cambio climático es un problema y que todos tienen la obligación de hacer algo al respecto. Luego, la discusión puede avanzar sobre los detalles de quién tiene que reducir las emisiones por cuánto y cuándo.

En el caso del CPP, se establecieron objetivos de reducción de emisiones para estados individuales, pero dejó abierta la fórmula de cómo cumplir con esos objetivos, ya sea retirando las centrales eléctricas sucias, acumulando energías renovables o intercambiando créditos de cumplimiento con otros estados. Asimismo, tenía el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos de la generación de energía eléctrica en un 32 por ciento para 2030 con respecto a los niveles de 2005. Ponerlo en práctica llevaría a 72

millones de toneladas métricas de reducción de gases de efecto invernadero por año en promedio. Mientras tanto, las fuerzas del mercado como la demanda de energía plana, los bajos precios del gas natural y la disminución de los costos de las energías renovables están expulsando al carbón más sucio del mercado, independientemente de la política federal. Esto ha empujado las emisiones del sector eléctrico en los Estados Unidos en camino de caer entre el 27 por ciento y el 35 por ciento por debajo de los niveles de 2005 para 2030.

Pero estas son estimaciones aproximadas en todo el país, y el CPP es principalmente una política a nivel estatal. Las estimaciones indican que 21 estados, incluyendo Texas, Virginia

Occidental y Georgia, tendrían que tomar con más cautela el plan y tomar medidas concertadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin afectar de un plumazo la generación de combustibles fósiles.

Y es por eso que es probable que estos estados vean con agrado las intenciones de la EPA. Mientras que estados como California avanza con sus planes de reducir las emisiones y estados como Kentucky continúan estancándose, otros estados como Arkansas, que tomaron a regañadientes medidas para cumplir con el Plan de Energía Limpia, podrían verse desalentados –o liberados, según se quiera ver-. Arkansas, por ejemplo, fue uno de los 26 estados que demandaron bloquear el CPP. Pero curiosamente, antes del anuncio de revocación, el presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Arkansas, Ted Thomas, dijo que estaba preocupado de que las regulaciones sobre el cambio climático podrían recuperarse bajo una futura administración si la

EPA actual no lograba el retroceso del CPP. Entonces Arkansas todavía estaba buscando maneras de cortar carbono.

Ahora, con el desmantelamiento dando sus primeros pasos, Arkansas, bien podría archivar sus planes de cumplimiento de CPP y desacelerar el progreso hacia la reducción de los gases

de efecto invernadero.

Regulaciones.

Lo anteriormente planteado es un revés, pero no el último suspiro de las regulaciones federales de gases de efecto invernadero. El movimiento de ida y vuelta sobre el carbono regulador también es un gran dolor de cabeza para los servicios públicos. La infraestructura energética, como las plantas de energía y las líneas de transmisión, tardan años en levantarse, por lo que las decisiones que determinarán las emisiones de un estado en 2030 se están haciendo en la actualidad. Esas decisiones se vuelven más difíciles cuando las normas siguen cambiando.

Pero recuerde, esta no es la muerte de la legislación sobre el cambio climático.

La Corte Suprema de 2009, que determinó que la EPA debe regular el dióxido de carbono, permanece intacta, y Pruitt no ha mostrado gran interés por desafiar esa base legal. Eso significa

que el gobierno aún tiene que inventar una forma de regular los gases de efecto invernadero, aunque la EPA de Pruitt simplemente puede reducir la presión en su intento de reemplazar el CPP. Mientras tanto, estados como California y Colorado han manifestado que seguirán avanzando en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono de sus centrales eléctricas. Pero sin el CPP, muchos estados perderán el incentivo de planear incluso reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, volviendo al negocio como siempre.