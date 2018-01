Ley vasca del fracking pierde varios artículos, el Constitucional dijo que no

Ley vasca del fracking pierde varios artículos, el Constitucional dijo que no

Por Energía16

31/1/2018

La Ley vasca del fracking, se quedó hoy sin varios artículos que el tribunal constitucional no aprobó. La razón para la no aprobación es considerarla inconstitucional. Tres magistrados firmaron un voto particular contra la resolución del alto tribunal.

Anterior a esto el Tribunal ya había anulado las leyes de Cantabria, La Rioja, Cataluña y Navarra. En ellas se prohibía el uso de esta técnica de extracción de gas no convencional. Sin embargo el gobierno vasco asumió entonces que al ellos hacer la propuesta se aprobaría. Debido a que e la ley no prohíbe el fracking , sin embargo limita la concesión de licencias. Ante esto el argumento directo del tribunal es que la Ley contradice la legislación nacional. Asegura que los artículos anulados desbordan las competencias de Euskadi en materia de protección del medio ambiente, reseña El País.

¿De qué trata la Ley Vasca del fracking?

La Ley Vasa del fracking es un documento legislativo que se aprobó hace dos años. En ese entonces fue respaldada por 100.000 firmas. El Mundo refiere que la Ley no prohibía esta técnica. Por el contrario la "elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía".

Dicha Ley permite a las instituciones de Euskadi vetar el uso de la fractura hidráulica. Sin embargo es solamente en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre el ambiente. Además de zonas geológicas,paisajísticas o socioeconómicas.

Tras una votación el tribunal ha declarado inconstitucional y nulo el artículo 3 de la ley. Como referimos anteriormente, lo hace porque considera que "desborda" las competencias de las comunidades autónomas. Sin embargo se refiere solo a su capacidad para establecer normas adicionales de protección del medio ambiente.

Además anuló también un apartado del artículo 2, porque podría llevar a la Comunidad Autónoma a vulnerar el principio de territorialidad.

Gobierno Vasco rechazó decisión sobre la Ley Vasca del fracking

El Gobierno vasco lamentó que el Tribunal "haya optado por la solución más drástica". De manera que con esta decisión se apoya los argumento del gobierno español sobre el tema. Que se refería a que la norma podría ser inconstitucional por sus características. Así lo venia anunciando el Gobierno Español desde 2015, recién aprobada la Ley. Sin embargo aún mantiene la misma posición.

La ley vasca del fracking no fija un veto genérico, sino que establece trabas partiendo de distintas normativas sectoriales. No hay una prohibición absoluta de exploración, ni una investigación del hidrocarburo mediante la técnica del fracking. Sin embargo hay una prohibición general que afecta a los terrenos clasificados como suelo no urbanizable cuando pueda tener efectos negativos.

La sentencia indica que la ley autonómica no contiene una prohibición general en materia de aguas. En especial en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Lo que indica es que será sobre un 37%, según su mapa de acuíferos. Asimismo prevé la evaluación individualizada de cada uno de los acuíferos de Euskadi. Mientras que el fracking solo será permitido en los que hayan ya sido declarados con un grado de vulnerabilidad media, alta o muy alta de contaminación.