Renovables en España no se encaminan hacia la meta de la UE

Por Energía16

26/1/2018

Las renovables en España no se encaminan a cumplir la meta propuesta por la Unión Europea (UE) para el 2020.

La energía procedente de fuentes renovables representa hasta ahora en España el 17,3% del consumo total.

Esto está muy por debajo del objetivo del 20% establecido para 2020.

Este resultado es hasta el año 2016, según datos publicados por La Oficina Europea de Estadística (Eurostat).

Hasta ahora los datos de 2017 no han sido contabilizados.

La data de energía renovable en España ha pasado por un marcador significativo.

En el 2004 presentó un incremento de 8.3% que se mantuvo hasta 2016 y cerro con 17,9%.

Sin olvidar que en 2015 tuvo una subida inesperada del 16,2%.

Las cifras según la Eurostat dejan a España por debajo de la media europea.

Hasta ahora se situaba en una buena posición.

El peso de las renovables pasó del 14,3% al 16,2%, lo que supone un aumento del 1,9%, uno de los avances más pobres de los 28 países de la Unión.

Entre 2004 y 2012, las renovables estaban en una fase mucho más incipiente, es decir, un repunte del 6%.

Esto supone una tasa anual de crecimiento media mucho más elevada en la década pasada que en la actual.

Renovables en España no se encaminan hacia 2020

Los expertos aseguran que las renovables en España no se encaminan a cumplir la meta ni lo podrán lograr.

En el conjunto de la Unión Europea, la proporción de energías renovables sobre el consumo bruto de energía total alcanzó en 2016 el 17%.

Esto representa tres puntos por debajo del objetivo del bloque comunitario para 2020 que es del 20%.

Expertos dudan que España esté en condiciones de cumplir con la meta pactada con Bruselas en 2020.

El Ejecutivo sostiene que a cierre de 2015 España alcanzaba un 17,3% de consumo de energía renovables sobre el consumo total.

De manera que supone una considerable discrepancia respecto a Bruselas, que empeora este dato en seis décimas.

Otros países lo logran mientras las renovables en España no se encaminan

Le hecho de que las energías renovables en España no se encaminan , no implica que los otros países del bloque no lo estén logrando.

Suecia es el único país en el que las energías renovables tienen un peso superior al 50% (concretamente, del 53,8%).

Después se sitúan Finlandia (38,7%), Letonia (37,2%), Austria (33,5%) y Dinamarca (32,2%).

Luxemburgo (5,4%), Malta y Países Bajos (6%), Bélgica (8,7%), Reino Unido y Chipre (9,3%) e Irlanda (9,5%).

Sin embargo estos son los Estados miembros con menor proporción de renovables de la UE.

De los datos de la oficina de estadística europea, sólo once socios comunitarios han alcanzado sus objetivos particulares para 2020.

Hasta ahora son solo Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía y Suecia.

Los mismos que ya lo habían conseguido según los datos publicados hace un año, Aunque Austria se encuentra ya a menos de un punto de su meta.

En el polo opuesto están Países Bajos (todavía ocho puntos porcentuales de su objetivo), Francia (a siete puntos), Irlanda (6,5 puntos), Reino Unido (5,7 puntos) y Luxemburgo (5,6 puntos).