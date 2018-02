Vestas el aspa danesa que mueve a Europa

Vestas el aspa danesa Vestas el aspa danesa

Por Narkys Blanco

La compañía líder en energía eólica en el viejo continente presenta récords de 84 GW instalados en 76 países y sigue creciendo.

En el sector energético es altamente reconocida, en especial en el sector de la eólica por su amplia participación en proyectos de gran magnitud a nivel mundial. Vestas Wind Systems A/S como es su nombre original es una compañía de origen danesa dedicada a la fabricación, venta, instalación y mantenimiento de aerogeneradores. En la actualidad está integrada

por plantas situadas en Dinamarca, Alemania, China, Australia, India, Italia, Rumanía, Estados Unidos, Reino Unido, España, Suecia, Noruega, y los cálculos entregados por sus diferentes

filiales suma más de 20 000 personas empleadas. La compañía fue fundada en 1945 por Peder Hansen, quien la bautizó como Vestjysk Stålteknik A/S, en ese entonces solo se dedicaba a la fabricación de electrodomésticos y los extendía por diferentes países, con una visión futurista de emprender otra rama dentro del mismo negocio, esa aspiración se logró en 1950 cuando el creador se enfocó en generar equipos para la agricultura, y dos años más tarde en grúas hidráulicas.

El boom energético

No fue sino hasta 1975 cuando empezó su inclusión en el área de las turbinas, en 1989 empezó la producción e instaló su primer aerogenerador, desde entonces ha participado activamente en el rápido desarrollo del sector de la energía eólica y hasta la fecha tiene contabilizados 38.000 aerogeneradores y 84 MW. Hace 14 años se fusionó con la fábrica de turbinas de viento de origen danés Neg Micon, el ex fabricante danés de turbinas eólicas que era el resultado de la unión entre Nordtank Energy Group (NEG) y Moerup Molino. De esta unión entre ambas empresa nació la mayor fábrica de turbinas de viento del mundo, y fue ahí cuando acordaron registrarla como Vestas Wind Systems A/S.

Actualmente se mantiene líder con 84 GW de capacidad instalada en 76 países en todo el mundo siendo Latinoamérica y Europa las dos regiones donde tiene mayor expansión debido al impacto positivo que ha tenido en los mercados eólicos, espáticamente en Italia y Francia donde es el primer fabricante en capacidad instalada y número de nuevos pedidos en EE.UU.

Según datos ofrecidos por su Presidente Bert Nordberg este año en el informe anual de la compañía, en 2016 la empresa es la responsable, “junto a otras fuentes de generación limpia, el futuro de la industria energética”. Razón por la que su crecimiento en Latinoamérica se ha convertido en un factor clave. Durante los últimos años, muchos países del continente

americano se han subido al tren de las renovables, promoviendo políticas verdes y apostando por mecanismos más eficientes, para asignar capacidad de suministro como son las subastas de

electricidad. Este fenómeno ha propiciado que la mayor parte de los pedidos que se realizaron en 2016 se concentraran en el segundo semestre del año. Países como Chile, México, Brasil o Argentina, celebraron subastas de energías renovables el año pasado A principios de este año 2017 la compañía anunció que poseía unos ingresos de más de 10.000 M€ y un

beneficio neto de 965 M€ en 2016, un 41% más con respecto al año anterior, con lo que demostraron no te¬ner competidor alguno en la en la industria eólica.

Presente vs futuro

En junio de este año, según reseña la revista Cambio16 la empresa creó “La bestia más reciente lista para capturar aún más de esta energía renovable que es capaz de producir 9,5 megavatios

(MW) de electricidad por sí sola, suficiente para alimentar a más de 8.000 hogares en Reino Unido”. La compañía danesa desarrollo la turbina más grande del mundo. Su V164-

9.5 es una actualización de la V164, que puede producir 8 MW de electricidad.

Estas turbinas de viento son muy grandes. Las tres aspas de la V164 son de aproximadamente 80 metros de largo cada una, lo que equivale a la longitud de un campo de fútbol. Cada

aspa pesa más de 30.000 kilogramos. Cuando giran, cubren un área que es más de 10 pistas de atletismo. Por lo general, este tipo de grandes turbinas sólo se utilizan en alta mar, donde es

más fácil de instalar sin generar efectos a comunidades habitadas. Aún así, algunos de ellos se puede encontrar en tierra firme, tales como los modelos E-126 de Enercon, que pueden producir 7,5 MW de electricidad y se han instalado en Alemania y Bélgica.

Según han anunciado los directivos de la empresa lo que se persigue es exprimir al máximo los kWh que sus aerogeneradores para poder producir y estudiar cómo escalarlo y perfeccionar

la producción de estos elementos, abaratando costos sin que estos dejen de ser efectivos. Un gran paso para Vestas y para todo el país danés ha sido la creación de una turbina llamada V164-8.0 MW, que hoy nos ocupa. La sorprendente creación mide nada menos que 220 metros de altura y cada una de sus palas o aletas alcanzan los 83,5 metros de largo por 4,2 de ancho.

En total, el peso de esta mastodóntica turbina supera las 35 toneladas, lo que lo convierte en un verdadero espectáculo para quienes tienen la oportunidad de visitar dicha zona del país danés.

La turbina con sus palas, barre una extensión total del tamaño de la circunferencia del London Eye. Además, su altura es similar a la Torre Espacio de Madrid y su superficie cubre tres veces

el tamaño de un estadio de fútbol (21.124 metros, para ser más exactos). Desde 2014, el país ha luchado para poder lograr la instalación del aerogenerador más grande del mundo,

porque a nivel logístico no ha sido fácil. Vestas ya ha batido el récord en generación de energía eólica para uso comercial y va de la mano con el nuevo objetivo del gobierno que espera

lograr que, para el 2020, el 50% de su electricidad sea obtenida a través de la energía eólica. Además, para el 2050, la idea es que toda la electricidad se obtenga desde fuentes renovables.